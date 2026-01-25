https://news.day.az/society/1811809.html В Баку задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты В Гарадагском районе Баку произошло ограбление: было украдено 1200 манатов с банковской карты одного из местных жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, сотрудники Гарадагского районного отдела полиции установили личность подозреваемого - им оказался 28-летний Н. Аташов, который был задержан.
В Баку задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты
В Гарадагском районе Баку произошло ограбление: было украдено 1200 манатов с банковской карты одного из местных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, сотрудники Гарадагского районного отдела полиции установили личность подозреваемого - им оказался 28-летний Н. Аташов, который был задержан.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый является коллегой пострадавшего по работе, и с помощью мобильного приложения он перевел деньги на свой счет с телефона потерпевшего.
Расследование продолжается.
