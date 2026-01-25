В Баку задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты

В Гарадагском районе Баку произошло ограбление: было украдено 1200 манатов с банковской карты одного из местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, сотрудники Гарадагского районного отдела полиции установили личность подозреваемого - им оказался 28-летний Н. Аташов, который был задержан.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый является коллегой пострадавшего по работе, и с помощью мобильного приложения он перевел деньги на свой счет с телефона потерпевшего.

Расследование продолжается.