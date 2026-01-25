Япония переживает сильнейшие снегопады в истории

В Японии на острове Хоккайдо зафиксированы самые сильные снегопады за всю современную историю наблюдений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Снежные массы покрыли город Саппоро, создавая серьезные проблемы для движения и местных жителей.

Высота снега достигла рекордных уровней, и местные власти призвали жителей быть осторожными и избегать ненужных поездок.