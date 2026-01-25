"ПСЖ" перехватывает перспективного полузащитника у "Барселоны"

Французский "ПСЖ" достиг договоренности с "Барселона" о переходе 18-летнего атакующего полузащитника Дро Фернандеса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, клубы полностью согласовали условия трансфера, и футболист в ближайшее время прибудет в Париж для завершения сделки. Ранее сообщалось, что воспитанник каталонского клуба принял решение продолжить карьеру во Франции, а сумма отступных в его контракте составляет 6 миллионов евро.

Отмечается, что "ПСЖ" намерен выплатить "Барселоне" сумму, превышающую размер клаусулы, прописанной в соглашении игрока. Такой шаг, по данным СМИ, парижский клуб делает для сохранения хороших отношений с сине-гранатовыми.