Британец попал на стадион, просто угадав код от ворот - ВИДЕО Мужчина беспрепятственно проник на футбольный стадион, просто угадав код от ворот. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Британец прошел на арену "Аталанты" в Бергамо, введя на замке год основания итальянского клуба. После этого дверь открылась, и мужчина спокойно вышел на территорию стадиона и к футбольному полю.
