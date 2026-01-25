Британец попал на стадион, просто угадав код от ворот

Мужчина беспрепятственно проник на футбольный стадион, просто угадав код от ворот.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Британец прошел на арену "Аталанты" в Бергамо, введя на замке год основания итальянского клуба.

После этого дверь открылась, и мужчина спокойно вышел на территорию стадиона и к футбольному полю.