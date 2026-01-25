Самый популярный тиктокер продаст свой бренд и лицо

Самый популярный тиктокер в мире Хаби Лейм сдал свой личный бренд в аренду американской компании Rich Sparkle Holdings в рамках сделки на минимум $900 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tell News Magazine.

Отмечается, что компания сможет использовать интеллектуальную собственность блогера в коммерческих целях на протяжении трех лет. Сотрудничество также предполагает создание ИИ-двойника Лейма.

Тиктокер при этом получит не просто одноразовый платеж. Он станет контролирующим акционером Rich Sparkle Holdings. Поэтому сумма, которую блогер получит в рамкаъ сделки, спокойно может превысить $1 млрд.

Хаби Лейм - итальянский тиктокер, который обрел популярность благодаря видео с безмолвной реакцией на различные лайфхаки. Сейчас на его аккаунт подписаны более 160 млн человек.