Самый популярный тиктокер продаст свой бренд и лицо - ФОТО
Самый популярный тиктокер в мире Хаби Лейм сдал свой личный бренд в аренду американской компании Rich Sparkle Holdings в рамках сделки на минимум $900 млн.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Tell News Magazine.
Отмечается, что компания сможет использовать интеллектуальную собственность блогера в коммерческих целях на протяжении трех лет. Сотрудничество также предполагает создание ИИ-двойника Лейма.
Тиктокер при этом получит не просто одноразовый платеж. Он станет контролирующим акционером Rich Sparkle Holdings. Поэтому сумма, которую блогер получит в рамкаъ сделки, спокойно может превысить $1 млрд.
Хаби Лейм - итальянский тиктокер, который обрел популярность благодаря видео с безмолвной реакцией на различные лайфхаки. Сейчас на его аккаунт подписаны более 160 млн человек.
