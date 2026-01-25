Завтра на некоторых дорогах будет ограничена видимость

26 января в связи с туманом в некоторых горных и предгорных регионах ночью и утром на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что дороги в некоторых горных и предгорных районах покроются льдом.