https://news.day.az/society/1811826.html Завтра на некоторых дорогах будет ограничена видимость 26 января в связи с туманом в некоторых горных и предгорных регионах ночью и утром на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отмечается, что дороги в некоторых горных и предгорных районах покроются льдом.
Завтра на некоторых дорогах будет ограничена видимость
26 января в связи с туманом в некоторых горных и предгорных регионах ночью и утром на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что дороги в некоторых горных и предгорных районах покроются льдом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре