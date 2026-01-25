Вэнс едет ускорить реализацию TRIPP

Автор: Ибрагим Алиев

Предстоящий визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан в феврале, о котором лично объявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, является не только важным событием, связанным с региональными коммуникациями, но и событием исторического масштаба с четким политическим содержанием. Это будет первый в истории визит действующего вице-президента Соединенных Штатов в Азербайджан, что подчеркивает возросший уровень стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном и значение, которое администрация Трампа придает региону Южного Кавказа.

Как отметил американский лидер, миссия Вэнса будет сосредоточена на продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и реализации "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания". За этими дипломатическими формулировками стоит вполне конкретная региональная задача - ускорение и институциональное оформление уже реализуемого ключевого элемента, являющегося инициативой Азербайджана, Зангезурского коридора.

Проект, несомненно, приобрел глобальное экономическое и логистическое значение, став звеном в цепочке международных трансконтинентальных маршрутов, связывающих Китай с Европой, а страны Персидского залива - с Черным морем. Его реализация сулит ощутимые выгоды для всех сторон, включая Армению, которая получает доступ к новым рынкам и транзитным доходам. Азербайджан уже делает последовательные практические шаги по созданию необходимой инфраструктуры на своей территории, демонстрируя готовность к масштабным инвестициям в будущее региона. Армения, также заявляющая о поддержке инициативы TRIPP, в последние месяцы перешла к необходимым действиям. Поэтому визит Вэнса придаст дополнительный импульс уже идущему процессу.

Дополнительным подтверждением углубления реализации инициативы TRIPP стали решения, принятые на армянской стороне. Армения и США создали компанию TRIPP Development Company, которая получит право на развитие маршрута сроком на 49 лет. Соединенным Штатам предложено 74 процента акций, Армения сохранит за собой 26 процентов. Возможное продление соглашения еще на 50 лет увеличит долю Армении до 49 процентов.

Компания, напомним, будет зарегистрирована в Армении и займется строительством и эксплуатацией железных и автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных линий связи. Строительство планируется начать уже в 2026 году, что указывает на переход проекта в стадию долгосрочной практической реализации.

На этом фоне Азербайджан уже находится в более продвинутой фазе работ. На его территории автомобильная дорога готова почти на 95 процентов, железная - примерно на 70 процентов. В Нахчыване подготовлено около 190 километров автомобильной инфраструктуры. Новые железные дороги строятся и планируется завершить их в течение двух лет. После завершения проекта маршрут сможет пропускать до 15 миллионов тонн грузов в год.

Интерес Вашингтона к региону и выбранная линия действий не возникли спонтанно и не ограничиваются текущей фазой переговоров. Они стали результатом последовательных политических контактов на высшем уровне, в ходе которых Южный Кавказ рассматривался как пространство практических решений и реализуемых проектов. В рамках этих контактов была зафиксирована логика, при которой транспортная связность и экономическая интеграция рассматриваются как основа устойчивой региональной стабильности.

Ключ к пониманию этой логики был продемонстрирован в Давосе на полях Всемирного экономического форума, где Дональд Трамп провел личную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Напомним, что до встречи глава нашего государства принял участие в церемонии подписания устава Совета мира. В рамках этого мероприятия между сторонами состоялась короткая, содержательная беседа. Показательно и другое обстоятельство. В Давосе Трамп провел встречи лишь с двумя лидерами - Президентами Азербайджана и Украины, что ясно отражает приоритеты Вашингтона в контексте европейской безопасности и построения новых экономических связей. Личный контакт Дональда Трампа и главы нашего государства, а также последующее заявление американского лидера об укреплении стратегического партнерства с Азербайджаном создали прочный фундамент для нынешней миссии Вэнса.

Вашингтон, обладающий значительным политическим и дипломатическим влиянием в Ереване, способен сыграть роль фактора, который ускорит согласование сроков, параметров и механизмов реализации уже принятых транспортных решений, включая практическое планирование следующих этапов Зангезурского маршрута. Администрация Трампа, делающая ставку на экономическую выгоду и конкретный результат, рассматривает TRIPP как практический инструмент региональной стабилизации, основанный на взаимной экономической заинтересованности сторон.

Для Азербайджана развитие Зангезурского коридора является логичным продолжением курса на экономическое развитие и укрепление региональной связности после восстановления территориальной целостности. Страна последовательно усиливает свои позиции в качестве ключевого транспортного и энергетического узла Евразии, опираясь на прагматизм, инфраструктуру и международное партнерство.

С учетом изложенного февральская поездка Джей Ди Вэнса представляет собой не столько старт нового этапа, сколько политический катализатор уже идущего процесса. Она закрепляет изменение региональной расстановки приоритетов и демонстрирует готовность США к более активному участию в практической фазе региональных проектов. Исторический визит вице-президента США станет решением для реализации транспортных вопросов, которые уже формируют новую архитектуру связности Южного Кавказа.