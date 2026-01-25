Столкновение велогонщика с кенгуру в Австралии

Велогонщик победил в заезде, врезавшись перед этим в кенгуру.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время Tour Down Under в Австралии животное перебегало трассу и сбило Джея Вайна.

Несмотря на падение и ушибленную ногу, он взял другой велосипед и пришел к старту первым.