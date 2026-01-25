https://news.day.az/world/1811803.html Столкновение велогонщика с кенгуру в Австралии - ВИДЕО Велогонщик победил в заезде, врезавшись перед этим в кенгуру. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время Tour Down Under в Австралии животное перебегало трассу и сбило Джея Вайна. Несмотря на падение и ушибленную ногу, он взял другой велосипед и пришел к старту первым.
