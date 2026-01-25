Стало известно, кто возглавит "Ливерпуль"

"Ливерпуль" провел переговоры с представителями бывшего главного тренера мадридского "Реал" Хаби Алонсо".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает AS.

Контакты между сторонами прошли в позитивном ключе.

По информации источника, испанский специалист полон решимости вернуться в клуб, за который выступал в период игровой карьеры. В "Ливерпуль" к Алонсо относятся с большим уважением, которое, как отмечается, граничит с восхищением. При этом подчеркивается, что каждый следующий матч мерсисайдцев может повлиять на будущее нынешнего главного тренера Арне Слот.

Хаби Алонсо был назначен главным тренером "Реала" минувшим летом, однако 12 января "королевский клуб" объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

После 23 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.