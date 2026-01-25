В Румынии организована фотовыставка, посвященная архитектуре Азербайджана

Азербайджан в качестве специального гостя принял участие в Третьем ежегодном форуме правовых парламентских комиссий Румынии, Молдовы, Украины и Албании, который проходил в румынском городе Мойсей (регион Марамуреш). В этом году мероприятие было посвящено теме "Верховенство права как основа европейской интеграции и защита фундаментальных прав".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная архитектуре нашей страны, в связи с объявлением 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры". Представленные фотографии отражают динамичное развитие городской среды и архитектурного ландшафта Азербайджана, особенно Карабахского региона, а также примеры современных городских преобразований. Одновременно иллюстрации привлекли внимание к существующей в Азербайджане минной проблеме. В мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы парламентов Румынии, Молдовы, Украины и Албании, руководство прокуратуры и Верховного суда Румынии, аккредитованные в стране представители дипломатического корпуса, юристы, а также общественные и политические деятели.

Выступивший на церемонии открытия посол Гудси Османов рассказал об отношениях между Азербайджаном и Румынией, проектах, реализуемых между двумя странами, запланированных взаимных визитах и мероприятиях. Он напомнил, что 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" и, что в мае этого года в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов ООН. Дипломат также подчеркнул, что международные мероприятия, проводимые в нашей стране, играют важную роль в укреплении сотрудничества в регионе и развитии политических, экономических и культурных связей между странами. Обращая внимание на широкомасштабные мероприятия по восстановлению и реконструкции, осуществляемые в Азербайджане, особенно в Карабахском регионе, на основе принципов современного градостроительства, он отметил, что мир и стабильность, сформировавшиеся в регионе в результате исторической Победы нашей страны в 44-дневной Отечественной войне, создали благоприятные и надежные условия для реализации логистических и транспортных проектов международного значения.

На открытии выставки выступил румынский сенатор, заместитель председателя парламентской фракции правящей Национальной либеральной партии, активный член румынской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также член румынско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш. Затронув отношения, установленные между Румынией и Азербайджаном на основе взаимной выгоды и стратегического партнерства, он рассказал о своем визите в Азербайджан, в частности, в города Ханкенди и Шуша, в августе прошлого года. Сенатор рассказал о широкомасштабных строительно-созидательных работах, свидетелем которых он стал в Карабахе, всестороннем процессе развития региона и особо подчеркнул ведущую роль Азербайджана в международных логистических и транспортных проектах в регионе.

Выставка вызвала большой интерес у гостей.