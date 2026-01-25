Ученые впервые приблизились к разгадке происхождения жизни

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон с помощью методов синтетической биологии воссоздали древнейший фермент, существовавший более 3,2 миллиарда лет назад, и изучили его работу внутри живых микроорганизмов. Результаты помогут лучше понять, как зарождалась жизнь на Земле, а также дадут новые ориентиры для поиска возможных признаков жизни за ее пределами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В центре исследования оказался фермент нитрогеназа - ключевой биологический "инструмент", позволяющий превращать атмосферный азот в форму, доступную для живых организмов. Этот процесс лежит в основе существования практически всей биосферы. По словам руководителя работы, профессора бактериологии Бетюль Качар, без нитрогеназы жизнь в привычном нам виде просто не могла бы возникнуть.

В отличие от традиционных подходов, основанных на анализе редких геологических находок, ученые применили обратную эволюционную реконструкцию. Они восстановили предполагаемую структуру древней версии нитрогеназы на основе современных ферментов, "встроили" ее в геном бактерий и проследили, как она функционирует в лабораторных условиях.

Это позволило заглянуть в эпоху, когда на Земле еще не было кислорода в привычных концентрациях, а жизнь существовала преимущественно в виде анаэробных микроорганизмов. В те времена атмосфера была богата углекислым газом и метаном, а доступ к азоту был критически важным условием выживания.

Особое внимание исследователи уделили так называемым изотопным сигнатурам - химическим "следам", которые ферменты оставляют в горных породах. До сих пор ученые исходили из предположения, что древние ферменты формировали такие же изотопные соотношения, как и современные. Однако прямых доказательств этому не существовало.

Эксперимент показал, что, несмотря на существенные различия в ДНК древней и современной нитрогеназы, механизм, отвечающий за формирование изотопных сигнатур азота, за миллиарды лет практически не изменился. Это подтверждает корректность интерпретации древних геологических данных и делает такие сигнатуры надежным индикатором биологической активности в прошлом.

Полученные результаты имеют значение не только для изучения истории Земли, но и для астробиологии. Теперь ученые получили более надежный "эталон" биосигнатур, по которым в будущем можно будет искать следы жизни на других планетах.