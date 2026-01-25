Азербайджан и Бахрейн нацелены на углубление межпарламентского сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 25 января провела встречу в Королевство Бахрейн с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом Аль Салехом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Искренне приветствуя председателя азербайджанского парламента, Али бин Салех Аль Салех выразил уверенность в том, что данный визит будет способствовать дальнейшему углублению отношений между нашими странами и парламентами. Отметив заинтересованность Бахрейна в расширении сотрудничества с Азербайджаном, он подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских связей в этом контексте.

Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное высокое гостеприимство и подчеркнула, что первый официальный визит главы парламента Азербайджана в Королевство Бахрейн создает возможности для проведения содержательных обсуждений, направленных на дальнейшее углубление двусторонних отношений.

В ходе беседы было отмечено, что наши народы разделяют общие религиозные и культурные ценности, объединяющие дружественные страны. Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала для развития двусторонних отношений во всех сферах и выразили уверенность в том, что активизация политических контактов, а также осуществление взаимных визитов между двумя государствами в различных областях придаст дополнительный импульс развитию связей.

На встрече было также подчеркнуто, что наши страны эффективно сотрудничают в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, и выражено удовлетворение взаимной поддержкой, оказываемой в этих структурах.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества между законодательными органами. Было отмечено, что между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна налажены эффективные связи взаимодействия. Взаимные визиты на уровне председателей парламентов обеих стран способствовали дальнейшему углублению этих отношений.

Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи с председателем Консультативного совета, а также участие Али бин Салеха Аль Салеха в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, состоявшейся в Манаме. Было подчеркнуто, что парламент Бахрейна представлен на всех конференциях и парламентских мероприятиях этой важной парламентской платформы, а также в руководящих органах организации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.