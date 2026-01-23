https://news.day.az/politics/1811436.html Азербайджан передал Армении проживавших в Карабахе 11 человек по их собственному желанию Десять армян и один русский, проживавшие в Карабахском регионе Азербайджана, по их собственному желанию были переданы Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 11 человек обратились по данному вопросу в соответствующие структуры Азербайджана и Армении, и на основании этих обращений они были переданы Армении.
Указанные лица продолжали проживать на этих территориях и после освобождения Азербайджаном города Ханкенди в сентябре 2023 года.
Передача была осуществлена исключительно на основании их собственного желания и просьбы.
