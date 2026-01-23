"Наблюдатели" ЕС на армяно-азербайджанской границе заявили о своей бесполезности

Так называемая "наблюдательная миссия" ЕС на границе Армении и Азербайджана наконец-то поняла, что является бесполезной.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с заявлением об этом выступил ее глава Маркус Риттер.

По его словам, необходимости в мониторинге на границе между Арменией и Азербайджаном не будет после подписания и ратификации мирного договора между двумя странами.

Необходимости нет и сейчас, но давайте, посмотрим, что далее говорит Риттер.

Он, завершающий свою работу в Армении, выразил мнение, что пункт в парафированном мирном договоре между Ереваном и Баку о неразмещении на границе сил третьих сторон, относится к миссии. В то же время, по его словам, есть "взаимная договоренность о продолжении работы миссии в том же режиме, который действовал с 2023 года".

Какие бы там ни были договоренности, факт остается фактом - миссия давно должна уйти. Деятельность ее являлась довольно-таки предвзятой - ранее перестрелки на границе происходили исключительно по вине армянской стороны, но Риттер и его свита либо делали вид, что ничего не происходит, либо заявляли о непричастности ВС Армении. К тому же наблюдатели просто и откровенно шпионили.

На границе спокойно довольно-таки давно благодаря мирным инициативам Азербайджана. Так что бесполезность "наблюдателей" не что-то новое, а аксиома.