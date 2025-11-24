EUMA ставит рекорды по бесполезной ходьбе

Европейская миссия EUMA торжественно сообщила о 7000-м патрулировании на армянской стороне границы. Событие, конечно, эпохальное, если считать достижением тот факт, что люди семь тысяч раз прошлись туда-сюда. Можно только порадоваться, ведь не каждый день наблюдаешь, как целая международная структура устанавливает рекорд по абсолютно бесполезной ходьбе.

С самого начала было понятно, что толку от их присутствия нет, ведь EUMA "ведет деятельность" вдоль границы, где ничего не происходит. Соответственно и рапортуют о ни о чем все это время.

Честно говоря, миссия с самого начала являлась красивой пустышкой - ходят, смотрят, кивают, делают вид, что чем-то помогают. Лишь бы написать в отчете, что "проведено наблюдение". Хотя наблюдать там особо нечего, потому как Азербайджан придерживается мирной повестки, да и Армения в последние месяцы не совершает провокаций. Особенно на фоне вашингтонского соглашения.

Но зарплату при таком раскладе все равно получать хочется. Поэтому, чтобы начальство в Брюсселе было довольно, и появляются такие публикации а-ля "смотрите, какие молодцы!".

С учетом их реального влияния на регион EUMA можно смело назвать спортивным кружком по ходьбе. При таких темпах единственным их достижением скоро станет статистика шагомера. Пора сворачивать лавочку.