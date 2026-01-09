Акциз вырос на 20 гяпиков, но сигареты подорожали на 40-50 гяпиков

С 1 января 2026 года повысился акцизный налог на сигареты, произведенные из табака. Согласно принятому решению, акцизный налог за каждые 1000 штук сигарет местного производства увеличился с 45,5 до 55 манатов, а на импортируемые сигареты - с 53,5 до 63 манатов.

То есть 1000 сигарет - это 50 пачек. С учетом этого повышение акциза составляет примерно 20 гяпиков на одну пачку сигарет. Иными словами, теоретически из-за роста акциза цена одной пачки сигарет должна увеличиться максимум на 20 гяпиков.

Однако фактический рост розничной цены на сигареты оказался выше. В среднем подорожание составило 40-50 гяпиков.

В чем же причина этого?

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Milli.Az, экономист Акиф Насирли отметил, что повышение акцизного налога имеет несколько основных причин. По его словам, одной из ключевых целей является увеличение внутренних доходов государственного бюджета.

Он подчеркнул, что акцизы на такие товары, как сигареты, алкогольные напитки и топливо, приносят существенные поступления в госбюджет. Повышение налога способствует привлечению дополнительных средств в бюджет.

По словам Насирли, увеличение акцизного налога также преследует социальные и медицинские цели:

"В частности, рост цен на вредные продукты, такие как сигареты, направлен на снижение их потребления. Чем выше цена, тем реже люди покупают такую продукцию. Это, в свою очередь, способствует снижению распространенности серьезных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые болезни".

Экономист добавил, что акцизный налог также используется как инструмент регулирования инфляции и рыночной политики:

"Государство, с одной стороны, увеличивает бюджетные доходы, а с другой - формирует механизм контроля цен на отдельные товары на рынке".

Насирли отметил, что хотя теоретически рост акциза составляет около 20 гяпиков на одну пачку сигарет, реальное повышение цены оказывается выше:

"Для этого есть несколько причин. Оптовые и розничные компании добавляют к цене свою маржу прибыли. На стоимость также влияют импортные и производственные расходы, транспортировка и таможенные пошлины. Кроме того, производители и продавцы могут заранее повышать цены, учитывая будущую инфляцию и возможные дальнейшие повышения акцизов. Рыночные стратегии и психологические факторы также приводят к тому, что фактический рост цен выглядит выше официального акцизного увеличения. В итоге, несмотря на небольшой теоретический рост, реальное подорожание оказывается более значительным".

В ответ на запрос Milli.Az в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики сообщили, что соответствующим постановлением Кабинета Министров утвержден "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством". Цены на товары, работы и услуги, включённые в данный перечень, устанавливаются государством. Цены на другие товары, в том числе на сигареты, формируются хозяйствующими субъектами свободно, на основе принципов спроса и предложения.

Также было отмечено, что в соответствии с Законом "О предпринимательской деятельности" предприниматели вправе самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию (работы, услуги). На потребительском рынке предприниматели предлагают товары потребителям по различным ценам и условиям, а потребители имеют право свободно выбирать товар, наиболее подходящий по цене и потребительским свойствам.

Ведомство заявило, что Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики регулярно проводит мониторинги на потребительском рынке с целью предотвращения необоснованного изменения цен и контроля за соблюдением законодательства о конкуренции при ценообразовании, и в случае выявления нарушений принимает меры в соответствии с законом.

Кроме того, отмечается, что если документы и информация, подтверждающие, что изменение цен произошло в результате нарушения антимонопольного законодательства, будут представлены в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики в соответствии с требованиями Республиканского кодекса о конкуренции, вопрос будет рассмотрен по существу. Обратиться в агентство можно через официальный сайт (https://competition.gov.az/az/page/muraciet/erize-sikayet-teklif) или по электронной почте ([email protected].).