Три смертельных наезда на пешеходов произошло вчера в Азербайджане

Нестабильные погодные условия, характерные для зимнего сезона, создают серьезные угрозы для дорожного движения, особенно для пешеходов. Короткий световой день, скользкое дорожное покрытие из-за осадков и снижение видимости увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пешеходам.

Отмечается, что статистика в очередной раз подтверждает реальность этой проблемы. Так, за минувшие сутки были зафиксированы три дорожно-транспортных происшествия с наездами на пешеходов, в результате которых погибли три человека.

Проведенные расследования показывают, что основными причинами подобных инцидентов являются неправильная оценка пешеходами погодных условий, переход дороги в неустановленных местах, внезапный выход на проезжую часть и игнорирование пешеходных переходов.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД вновь обращается к пешеходам, подчёркивая, что безопасность дорожного движения - это личная ответственность каждого. Каждый пешеход должен серьезно относиться к защите своей жизни и здоровья, соблюдать правила дорожного движения и особенно в неблагоприятных погодных условиях быть более внимательным и осторожным.

"Не будем забывать, что каждый неверный шаг на дороге может привести к тяжелым последствиям, тогда как соблюдение правил является основным условием сохранения жизни", - отметили в ГУГДП.