Через Азербайджан в Армению поступит еще одна партия груза
В ближайшие дни по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению будет отправлено около 1000 тонн сахара.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, продукция импортируется из России.
Напомним, что ранее Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов.
