Назван фаворит финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом»

Букмекеры назвали фаворита финала Суперкубка Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sport24.

Эксперты отдают предпочтение каталонцам. Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 2,26, ничья - 3,74, а успех мадридцев - 3,13. Вероятность дополнительного времени высока: "да" за 3,69, "нет" - за 1,32. Эксперты прогнозируют голы с обеих сторон ("обе забьют" - 1,49) и тотал больше 2,5 мяча (1,60).

Встреча пройдет 11 января в 23:00 по бакинскому времени.