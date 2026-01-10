Федерация волейбола Азербайджана проведет отбор среди юных волейболисток
Федерация волейбола Азербайджана начинает отбор среди девушек юношеского и молодежного возраста.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.
В связи с этим в Баку и в Региональных волейбольных клубах (РВК) будут организованы так называемые "дни отбора".
Селекцию проведет главный тренер национальной юношеской и взрослой женской сборной Азербайджана по волейболу Шахин Чатма. По итогам просмотров волейболистки 2012 и 2013 годов рождения, проявившие себя с лучшей стороны, будут привлечены в соответствующие возрастные сборные Азербайджана.
Отборы, которые пройдут в январе в РВК:
13 января
"Баку РВК" (город Баку) - в 15:00
17 января
"Шярги Зангезур РВК" (Сумгайыт) - в 12:00
"Сумгайыт РВК" (Сумгайыт) - в 14:00
24 января
"Гянджа РВК" (Гянджа) - в 14:00
25 января
"Товуз РВК" (Товуз) - в 14:00
31 января
"Огуз РВК" (Шеки) - в 14:00
Отметим, что на следующем этапе также планируется проведение отборов в городе Нахчыван.
