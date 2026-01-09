В Зангилане создадут современный контрольно-пропускной пункт

На территории поселка Агбенд Зангиланского района начинается строительство и установка нового модульного контрольно-пропускного пункта на государственной границе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в рамках проекта на территории также будут проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройству.

Таким образом, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана уже завершил соответствующие работы по указанному вопросу.

ГТК поручил выполнение указанных работ ЗАО Bilgə Qrup и заключил с ним соответствующий договор.

Согласно контракту ЗАО выплачено 10,1 миллиона манатов.