В Азербайджане изменились цены на некоторые квартиры

На рынке недвижимости, подходящей под ипотечное кредитование, наблюдается существенный рост цен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в Обществе оценщиков.

По имеющимся данным, за последние шесть месяцев стоимость объектов недвижимости ценой около 200 тысяч манатов увеличилась в среднем на 5-7 тысяч манатов. При этом окончательная цена формируется с учётом площади жилья и рыночной стоимости района, в котором оно расположено.

Эксперт по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов в интервью Xəzər TV отметил, что на фоне общего роста цен объекты, соответствующие ипотечным условиям, нередко оцениваются ещё выше. По его словам, это связано с тем, что такие квартиры продаются значительно быстрее по предложенной цене.

Эксперт также подчеркнул, что наиболее заметный рост цен наблюдается на одно- и двухкомнатные квартиры.

Кроме того, по словам Эльнура Азадова, одним из факторов подорожания является превышение спроса над предложением, связанное с масштабными работами по благоустройству и застройке в черте города.