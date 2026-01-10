Гороскоп на 10 января

Сегодня звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же - очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую. К примеру, сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Овна. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Овна не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Овну выпадет только ближе к вечеру.

Телец

Ничто сегодня не будет получаться у Тельца лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Тельца! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Тельца если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В их суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Близнецов будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Рак

Лучше всего сегодня Раку взяться за давно назревшие дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Рака действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Лев

Сегодня Лев может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Льву не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Дева

Сегодня Деве не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Дева сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ей выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Весы

Сегодня для Весов актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Весы в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Скорпион

Сегодня жизнь будет ждать от Скорпиона решительности и четкости, а вот сам Скорпион этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Скорпиона. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Стрелец

Сегодня Стрелец может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Стрельцу сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Козерог

Сегодня Козерогу не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Козерогу и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Водолей

Сегодня у Водолея есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Водолея нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного! А главное - смелее привлекайте к своим планам окружающих, сегодня, благодаря вашей коммуникабельности, они готовы будут оказать вам всяческую поддержку.

Рыбы

Если сегодня с самого утра из ушей Рыб начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Рыб в этот день будет так высока, что они смогут если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Рыб во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.