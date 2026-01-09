Сдана в пользование построенная по инициативе Фонда Гейдара Алиева школа в Уджаре

Сдано в пользование новое здание Уджарской городской полной средней школы номер 2.

Отметим, что здание учебного заведения, построенное в 1958-1960 годах, со временем устарело и пришло в непригодное для пользования состояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по этой причине по инициативе Фонда Гейдара Алиева было начато строительство нового здания школы на 720 ученических мест.

Трехэтажная школа, строительство которой завершилось в декабре 2025 года, состоит из 5 корпусов. Предметные кабинеты и лаборатории учебного заведения оснащены необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями.

Классные комнаты, физические, химические и биологические лаборатории, компьютерные, медицинский кабинеты, комнаты допризывной военной подготовки, трудового обучения, библиотека, буфет и столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка, переданные в пользование учащимся и педагогам, обеспечат проведение обучения на высоком уровне.

На приусадебной территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению.