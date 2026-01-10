Сильный ветер сорвал крышу одного из зданий в Турции

В Турции ветер буквально срывает крышу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате длившегося три дня шторма с порывами ветра до 80 км/ч, на северо-западе Турции сорвало крыши с нескольких зданий и повалило десятки деревьев.