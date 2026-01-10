https://news.day.az/world/1808496.html Сильный ветер сорвал крышу одного из зданий в Турции - ВИДЕО В Турции ветер буквально срывает крышу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате длившегося три дня шторма с порывами ветра до 80 км/ч, на северо-западе Турции сорвало крыши с нескольких зданий и повалило десятки деревьев.
Сильный ветер сорвал крышу одного из зданий в Турции - ВИДЕО
В Турции ветер буквально срывает крышу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате длившегося три дня шторма с порывами ветра до 80 км/ч, на северо-западе Турции сорвало крыши с нескольких зданий и повалило десятки деревьев.
