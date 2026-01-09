Roborock показала пылесос с «ногами»

Компания Roborock представила на выставке CES 2026 робот-пылесос Saros Rover, оснащенный двумя выдвижными ногами, которые позволяют ему подниматься по лестницам и даже совершать небольшие прыжки. Об этом сообщает издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от решений конкурентов, использующих гусеничные платформы, модель использует систему самостабилизирующихся конечностей, которые могут поднимать корпус, сохраняя равновесие даже при внешнем воздействии. Проще говоря, робот способен стоять на вытянутых ногах, даже если подвергнется небольшому толчку.

Ноги управляются независимо, что дает роботу возможность перемещаться вдоль ступеней и очищать каждую из них. Конструкция также позволяет устройству поворачиваться на месте и совершать короткие подпрыгивания.

Ориентировочная цена и дата начала продаж робота-пылесоса с ногами пока не объявлены.