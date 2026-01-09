Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в новейшей истории Азербайджана открылась еще одна важная страница - стартовало первое переселение в села Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран Агдеринского района. На данном этапе в родные места возвращаются 89 семей - 337 человек. В частности, в село Ашагы Оратаг переселяется 31 семья (119 человек), в Хейвалы - 19 семей (74 человека), в Чапар - 26 семей (96 человек), в Чылдыран - 13 семей (48 человек).

В этот же день переселенцам были вручены ключи от новых домов, что стало не просто административным актом, а символом окончательного возвращения азербайджанского населения на земли, которые десятилетиями находились под армянской оккупацией. Таким образом, число жителей, уже поселившихся в Агдеринском районе, достигло 2 663 человек (714 семей). Безусловно, это событие имеет не только гуманитарное, но и глубокое политическое, историческое и стратегическое значение.

В этой связи напомню, что Агдеринский район - один из тех регионов Карабаха, который в советский период считался экономически активным и социально развитым. Здесь функционировали виноградные хозяйства, животноводческие комплексы, перерабатывающие предприятия, школы, клубы, медицинские учреждения. Район имел устойчивую демографию, развитую инфраструктуру и тесные экономические связи с другими регионами Азербайджанской ССР.

Однако в начале 1990-х годов эта мирная жизнь была разрушена. Агдере и входящие в его состав села, включая Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран, были оккупированы армянскими вооруженными формированиями в 1992-1993 годах, а сам районный центр Агдере был захвачен 4 июля 1993 года. С этого момента регион оказался в полной изоляции. Азербайджанское население было изгнано, а хозяйственная и социальная инфраструктура - уничтожена или доведена до полного упадка.

В течение почти тридцати лет армянская сторона пыталась создать миф о так называемом "арцахе", якобы строящемся государстве. На практике же Агдере и другие оккупированные территории превратились в депрессивную зону, лишенную развития, инвестиций и элементарных условий для нормальной жизни. Как справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью отечественным телеканалам, ситуация на этих землях была катастрофической.

"Казалось, жизнь там остановилась в 70-х годах ХХ века. У меня сложилось такое впечатление. Я много раз бывал в регионах Азербайджана в 1970-х годах, и словно эти воспоминания вернулись", - констатировал глава государства. Логичный вопрос: куда исчезли сотни миллионов долларов, собранные армянской диаспорой по всему миру в ходе бесконечных телемарафонов в поддержку мифического "арцаха"?

Ответ очевиден. Эти средства не были направлены ни на развитие, ни на восстановление, ни на улучшение жизни населения. Они были присвоены, в том числе бывшим руководством Армении - Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, радикальными дашнакскими структурами и главарями карабахской хунты. Сегодня многие из них ожидают справедливого решения Бакинского военного суда, и это является логичным итогом их деятельности.

Тем временем, кардинальный перелом наступил в результате антитеррористических мероприятий сентября 2023 года, в ходе которых Азербайджан восстановил свой суверенитет над Агдеринским районом. Да, 20 сентября 2023 года Агдере и все входящие в район села, включая Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран, были полностью освобождены от оккупации. С этого момента начался новый этап - период возрождения и созидания.

Сегодняшнее переселение граждан Азербайджана в родные, освобожденные села - это часть последовательной государственной программы "Великое возвращение", основанной на четком планировании, современных стандартах строительства и устойчивом экономическом расчете. При этом, настоящее процветание всех освобожденных от армянской оккупации территорий стало возможным только благодаря дальновидной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Именно эта стратегия позволила восстановить территориальную целостность страны и обеспечить безопасность возвращения населения, в кратчайшие сроки создать современную инфраструктуру и начать переселение за счет внутренних ресурсов Азербайджана, без внешней зависимости. Этот факт особенно важен: возрождение Карабаха и Восточного Зангезура осуществляется на основе силы национальной экономики, что наглядно демонстрирует устойчивость и потенциал государства. Сегодня в Агдеринский район возвращается не просто население - возвращается жизнь, достоинство и историческая справедливость.