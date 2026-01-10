Портрет Трампа появился в Национальной портретной галерее в Вашингтоне

Портрет 47-го президента США Дональда Трампа теперь выставлен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Truth Social.

"Теперь представлен в Национальной портретной галерее", - написал он, снабдив пост фотографиями самого портрета в двух ракурсах.

Портрет выполнен в черно-белой гамме, президент США изображен на нем стоящим в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.