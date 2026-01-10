https://news.day.az/world/1808569.html Портрет Трампа появился в Национальной портретной галерее в Вашингтоне - ФОТО Портрет 47-го президента США Дональда Трампа теперь выставлен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Truth Social. "Теперь представлен в Национальной портретной галерее", - написал он, снабдив пост фотографиями самого портрета в двух ракурсах.
Портрет Трампа появился в Национальной портретной галерее в Вашингтоне - ФОТО
Портрет 47-го президента США Дональда Трампа теперь выставлен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Truth Social.
"Теперь представлен в Национальной портретной галерее", - написал он, снабдив пост фотографиями самого портрета в двух ракурсах.
Портрет выполнен в черно-белой гамме, президент США изображен на нем стоящим в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре