Лесные пожары бушуют в Аргентине

Сильнейшие лесные пожары охватили Патагонию и ряд провинций Аргентины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти объявили режим повышенной готовности, проводится эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов.