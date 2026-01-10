https://news.day.az/world/1808579.html Лесные пожары бушуют в Аргентине - ВИДЕО Сильнейшие лесные пожары охватили Патагонию и ряд провинций Аргентины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти объявили режим повышенной готовности, проводится эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов.
Лесные пожары бушуют в Аргентине - ВИДЕО
Сильнейшие лесные пожары охватили Патагонию и ряд провинций Аргентины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти объявили режим повышенной готовности, проводится эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре