Азербайджан проводит последовательную политику в сфере «зелёной энергетики»

В последние годы вопросы энергетической безопасности, изменения климата и устойчивого развития являются главными приоритетами государств в глобальном масштабе. Сокращение выбросов углерода и переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии стали не только экологическим выбором, но и экономической и политической необходимостью. В этом контексте Азербайджан является одной из стран, проводящих амбициозную и последовательную политику в области "зеленой энергетики" в регионе.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Хотя энергетическая стратегия Азербайджана долгое время основывалась на нефтегазовых ресурсах, в последние годы эта модель постепенно диверсифицируется. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна сохраняет свои позиции в сфере традиционной энергетики и предпринимает систематические и долгосрочные шаги в направлении возобновляемой энергетики. Ярким примером этой политики является церемония открытия ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт 8 января 2026 года во Дворце Гюлистан в Баку", - сказал он.

Политолог напомнил, что глава государства в своем выступлении затронул тот факт, что модернизация, обновление и развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы рассматриваются как один из ключевых приоритетов.

"Эта модернизация не ограничилась обновлением существующих генерирующих мощностей. Параллельно расширилась интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистему. По словам главы государства, за последние 20 лет генерирующие мощности, созданные в нашей стране, увеличились примерно в три раза по сравнению со всеми предыдущими периодами. Сегодня наши генерирующие мощности составляют приблизительно 10 тысяч мегаватт. Ветроэлектростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт - один из крупнейших проектов, реализованных в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана. Проект осуществлен компанией ACWA Power, одной из ведущих энергетических компаний Саудовской Аравии, и это первый проект компании в области возобновляемой энергетики в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул этот момент, отметив: "Это первая работающая на возобновляемых источниках энергии электростанция, построенная компанией ACWA Power в Азербайджане, но не последняя. У компании более масштабные планы, и Азербайджанское государство полностью поддерживает их". Фундамент станции был заложен в январе 2022 года, и всего за четыре года проект был полностью завершён и введён в эксплуатацию. Этот факт является важным показателем инвестиционного климата Азербайджана, развития государственно-частного партнёрства", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" расположена на территории Абшеронского и Хызинского районов. В рамках проекта в общей сложности установлено 37 ветровых турбин мощностью по 6,5 МВт каждая. Годовой объём производства электроэнергии станции составляет около 1 миллиарда киловатт-часов. "Эти показатели приводят к ряду важных результатов: ежегодно экономится примерно 220 миллионов кубометров природного газа; предотвращается выброс более 400 тысяч тонн углекислого газа; существенно увеличивается доля "зелёной энергии" в энергетическом балансе страны. В проект в целом привлечено 340 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Это ещё раз показывает, что Азербайджан является надёжной и привлекательной страной для иностранных инвесторов в сфере "зелёной энергии". Проект "Хызы-Абшерон" также успешный пример международного сотрудничества. Генеральным подрядчиком проекта выступает китайская компания "Power China Huadong Engineering Co., Ltd". Президент Ильхам Алиев, высоко оценив это сотрудничество, заявил: "Здесь мы видим весьма успешный пример международного сотрудничества". В то же время заместитель министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассер аль-Кахтани в своём выступлении подчеркнул, что данный проект является показателем стратегического партнёрства между двумя странами. По его словам, это сотрудничество не ограничивается одним проектом и в будущем будет охватывать новые ветроэнергетические проекты", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что Каспийское море занимает особое место в стратегии Азербайджана по развитию "зеленой энергетики". "Глава государства отметил: "По международным оценкам, ветровой потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря составляет 157 гигаватт. В предстоящие годы этот процесс приобретет уже широкий размах. Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью". Реализация этого потенциала может превратить Азербайджан в один из ключевых региональных центров "зелёной энергетики". В частности стратегическое значение имеют инициативы по созданию "зелёного энергетического коридора" в направлении Европы.

Одной из особенностей возобновляемых источников энергии является прерывистый характер производства. Азербайджан предпринимает шаги в области хранения энергии, заранее учитывая этот вопрос. Как отметил глава государства, в нашей стране впервые в истории создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей, мощность первого проекта - 250 мегаватт: "Учитывая, что наш потенциал возобновляемой энергии намного возрастет, нам, конечно, необходимо создать инфраструктуру для ее хранения". Такой подход показывает, что Азербайджан рассматривает "зеленую энергетику" сквозь призму всей энергетической экосистемы. Освобожденные территории занимают особое место на карте "зеленой энергии" Азербайджана. За последние пять лет в Карабахе и Восточном Зангезуре построено около 40 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 300 МВт. В будущем в этом регионе планируется построить еще ряд гидроэлектростанций мощностью 500-600 МВт. Эти проекты способствуют как энергетической безопасности, так и социально-экономическому возрождению региона", - сказал А.Гараев.

По его словам, одной из главных причин успеха Азербайджана в области "зеленой энергетики" является стабильная и надежная инвестиционная среда. "Глава государства особо подчеркнул этот момент в своем выступлении: "Азербайджанское государство всегда защищает иностранные инвестиции, многие наши нефтяные контракты успешно реализуются уже на протяжении долгих лет, и в принятых решениях, контрактах не изменены и не будут меняться ни один параграф, ни один пункт, ни даже одно слово". Этот принцип обеспечил привлечение в страну более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Низкий уровень внешнего долга и высокие валютные резервы еще больше укрепляют эту надежность.

На основе подписанных контрактов к 2030 году будут построены ветровые и солнечные электростанции мощностью 6 гигаватт, а к 2032 году - 8 гигаватт. Это существенно увеличит долю "зелёной энергии" в энергетическом балансе Азербайджана. Как отметил Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью".

Открытие ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" - это не просто ввод в эксплуатацию энергетического объекта, а практическое воплощение стратегии Азербайджана в области "зеленой энергетики". Этот проект наглядно демонстрирует потенциал страны в области возобновляемой энергетики, возможности международного партнерства и долгосрочное стратегическое видение. Сегодня Азербайджан формирует свои позиции как экспортёр не только нефти и газа, но и "зелёной энергии" будущего. Предпринятые шаги показывают, что этот путь не случаен - это хорошо продуманная, последовательная государственная политика, рассчитанная на реальные результаты", - добавил А. Гараев.