Билеты на матч "Ливерпуль"-"Карабах" поступили в продажу

Билеты на матч между "Ливерпулем" и "Карабахом", который состоится в Англии в рамках лигового этапа Лиги чемпионов УЕФА, поступили в продажу сегодня.

Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, ваучеры, выделенные для азербайджанских болельщиков, стали доступны для продажи с 12:00 на сайте iTicket.az. Стоимость билетов составляет 115 манатов.

Отмечается, что ваучеры сначала приобретаются через iTicket.az, а до дня матча будут отправлены на указанный адрес электронной почты.

На стадионе "Энфилд", где пройдет матч, для болельщиков "Карабаха" выделено 1250 мест. В целях безопасности на стадион разрешен вход только с ручной кладью размером не более формата A5 (148,5 × 210 мм).

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах", который пройдёт в ночь с 28 на 29 января, начнется в 00:00 по бакинскому времени.