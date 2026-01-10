В Азербайджане идет снег

В некоторых районах страны продолжается дождливая и ветреная погода, в горных районах идет снег.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно информации, дожди зафиксированы в Садараке, Нафталане, Горанбое, Гяндже, Шамкире, Товузе, Балакене, Загатале, Огузе, Габале, Исмаиллы, Хачмазе, Евлахе, Гёйчае, Барде, Тертере, Кюрдамире, Мингячевире, Лянкяране, Астаре, Гобустане и Шамахы.

Выпадение снега наблюдает в Шахбузе, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гахе, Кишчае (Шеки), Крызе (Губа), Лазе (Гусар), а также в районе Шахдага.

В ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 20 м/с в Гяндже, 19 м/с - в Горанбое, 18 м/с - в Агстафе и Нафталане, 17 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове, 16 м/с - в Шамкире и до 15 м/с - в Кельбаджаре.

