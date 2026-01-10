Трамп не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии

США не хотят, чтобы Россия или Китай "пошли" в Гренландию.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И, кстати, мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится", - сказал он.

В январе президент США вновь открыто заявил о намерении установить контроль над Гренландией. По его словам, Вашингтон будет действовать, "нравится им это или нет", и готов добиваться цели "либо по-хорошему, либо по-плохому". Он назвал контроль над островом вопросом национальной безопасности, заявив о необходимости предотвратить возможную оккупацию Гренландии со стороны России или Китая.