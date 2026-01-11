Хакеры похитили данные миллионов пользователей Instagram

Киберпреступники похитили персональные данные 17,5 млн пользователей Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила американская компания Malwarebytes, специализирующаяся на информационной безопасности.

"Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое", - написала компания в Х.

Портал Notebookcheck в свою очередь сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и воровства аккаунтов. Отмечается, что утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные были опубликованы в 2026 году. Также сообщается, что пользователи начали получать электронные письма с предупреждением, что их пароли пытались поменять.

Корпорация Meta не подтвердила утечку, а также не комментировала произошедшее.