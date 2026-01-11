В Японии заговорили о досрочном роспуске парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура.

"Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что "сцена изменилась", - сказал политик в прямом эфире телеканала NHK.

По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.