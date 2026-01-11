https://news.day.az/world/1808646.html В Японии заговорили о досрочном роспуске парламента Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура.
В Японии заговорили о досрочном роспуске парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура.
"Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что "сцена изменилась", - сказал политик в прямом эфире телеканала NHK.
По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.
