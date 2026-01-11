Завтра, 12 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться, преимущественно без осадков. Южно-западный ветер, местами усиливающийся, к вечеру ослабнет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление сохранится на уровне 757 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 70-75 %, днем - 45-50 %.

В остальных регионах Азербайджана погода будет в основном без осадков, местами возможен туман. Западный ветер будет умеренным, местами временами усиливаясь. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 14-19° тепла; в горах ночью ожидается 1-6° мороза, днем - 11-16° тепла.

