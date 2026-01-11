Опубликован рейтинг самых продаваемых внедорожников в Китае

Опубликован рейтинг самых продаваемых внедорожников для экстремального бездорожья в Китае по итогам всего 2025 года. Главной сенсацией стал BYD Leopard 5: за год было реализовано 54 552 автомобиля, что позволило модели обойти Tank 300 более чем на 5000 машин и формально занять первое место.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, при этом Yiche.com подчеркивает важную деталь: в статистике отдельно учитываются бензиновые и гибридные версии Tank 300. Если объединить их продажи, то суммарный результат серии достигает 77 458 единиц.

Аналогичная ситуация наблюдается и у Tank 500: версия с гибридной установкой разошлась тиражом 47 659 автомобилей и заняла третье место, тогда как бензиновый Tank 500 показал результат 1891 автомобиль и оказался на 19-й строчке.

Tank 400 New Energy завершил год с результатом 39 901 проданный автомобиль и занял четвертое место, тогда как его бензиновый вариант остался далеко позади. В первой четверке рейтинга сразу три позиции принадлежат бренду Tank, что подчеркивает его доминирование в сегменте.

Пятое и шестое места заняли Beijing Off-Road BJ40 в гибридной и версии с ДВС, а суммарные продажи всей линейки BJ40 достигли 66 942 единиц.

В топ-10 лишь Toyota Land Cruiser Prado представляет иностранные марки - остальной список полностью сформирован китайскими моделями.