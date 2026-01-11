США отменят санкции против Венесуэлы

США готовятся к масштабной отмене санкций против Венесуэлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, министр финансов США Бессент заявил, что дополнительные санкции с Венесуэлы могут снять уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти.

Издание пишет, что глава Минфина также планирует встретиться с руководителями МВФ и Всемирного банка по вопросу возобновления их сотрудничества с Венесуэлой.

Помимо этого Бессент добавил, что почти $5 млрд замороженных активов Венесуэлы могут направить на восстановление экономики страны.