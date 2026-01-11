https://news.day.az/sport/1808651.html "Абшерон Лайонс" и "Гянджа" закрывают тур Сегодня завершится программа 12-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день состоится один поединок. В Баку на площадке СЦ "Серхедчи" "Абшерон Лайонс" примет "Гянджу". Начало встречи запланировано на 15:00.
"Абшерон Лайонс" и "Гянджа" закрывают тур
Сегодня завершится программа 12-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день состоится один поединок.
В Баку на площадке СЦ "Серхедчи" "Абшерон Лайонс" примет "Гянджу". Начало встречи запланировано на 15:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре