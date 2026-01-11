"Абшерон Лайонс" и "Гянджа" закрывают тур

Сегодня завершится программа 12-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день состоится один поединок.

В Баку на площадке СЦ "Серхедчи" "Абшерон Лайонс" примет "Гянджу". Начало встречи запланировано на 15:00.