Умер основатель культовой американской рок-группы

В возрасте 78 лет умер гитарист и один из основателей культовой американской группы Grateful Dead Боб Вейр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте музыканта.

В сообщении уточняется, что летом прошлого года у Вейра диагностировали онкологическое заболевание, с которым он сумел справиться. Однако причиной смерти стали осложнения, связанные с проблемами легких. Отмечается, что музыкант ушел из жизни спокойно, находясь в окружении близких.

За более чем 60-летнюю карьеру Вейр провел тысячи концертов и выступал в составе почти десятка коллективов. Несмотря на то, что долгое время он оставался в тени лидера группы Джерри Гарсии, со временем Вейр стал одной из ключевых фигур жанра "джем-бэнд", выросшего из творчества Grateful Dead.

Музыкант родился в 1947 году в Сан-Франциско и с подросткового возраста увлекался фолк-музыкой. Судьбоносной для него стала встреча с Гарсией в музыкальном магазине в Пало-Альто в канун Нового года 1963-го. Именно с этого знакомства началась история группы, которая впоследствии стала не только коллективом, но и частью контркультурного движения.

Grateful Dead родилась в эпоху психоделической сцены в Сан-Франциско и музыканты стали неотъемлемой частью хиппи-культуры. Коллектив активно гастролировал и позволял фанатам записывать концерты, что способствовало формированию преданной аудитории, несмотря на умеренные продажи альбомов.

Вейр и Гарсия со временем стали лицом группы. Они делили вокальные партии, а ритм-гитара Вейра создавала основу для импровизаций Гарсии. Среди самых известных песен авторства Вейра - Jack Straw, Sugar Magnolia и Playing in the Band.

Вейр неоднократно отмечал, что коллектив делал ставку не на студийные записи, а на живые выступления. Он подчеркивал, что именно концерты были главным элементом успеха группы.