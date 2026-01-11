Азербайджанский полузащитник объяснил решение продолжить карьеру в Кыргызстане

Азербайджанский полузащитник Рамин Ахмедов, который минувший сезон провел в кыргызстанском "Алае", в 2026 году будет выступать за клуб "Oзгон".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист рассказал, что получал предложения из Азербайджана, однако сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Кыргызстане.

"В "Алае" период моей карьеры был очень ценным, и у меня всегда останется уважение к клубу и болельщикам. Это решение я принял ради собственного развития и будущих целей. "Алаю" желаю только успехов", - цитирует слова Ахмедова sportal.az.

Он также подчеркнул, что большое количество азербайджанских игроков в "Oзгон" является плюсом для команды.

"Мы быстрее понимаем друг друга, как на поле, так и за его пределами. Но мы все профессионалы, и главная цель это успех клуба. "Oзгон" в этом сезоне намерен быть более сильным и амбициозным. Руководство выстроило серьезные планы, состав формируется целенаправленно, и мы постараемся доказать это на поле",- заявил полузащитник.

Говоря о возможном возвращении на родину, Ахмедов отметил:

"После ухода из "Алая" со мной связывались из Азербайджана, но в итоге я решил вернуться сюда. В чемпионате Кыргызстана за последний год в футбол были вложены серьезные средства. Количество команд увеличилось до 16, конкуренция выросла, и сезон обещает быть очень сложным и интересным".