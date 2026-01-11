Улицы Амстердама покрылись льдом

В Амстердаме установилась сложная зимняя погода.

Как передает Day.Az, из-за резкого похолодания и осадков городские улицы и тротуары покрылись льдом, что осложнило движение транспорта и пешеходов.

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности пользоваться общественным транспортом и учитывать погодные условия при планировании поездок.