Улицы Амстердама покрылись льдом - ВИДЕО В Амстердаме установилась сложная зимняя погода. Как передает Day.Az, из-за резкого похолодания и осадков городские улицы и тротуары покрылись льдом, что осложнило движение транспорта и пешеходов.
В Амстердаме установилась сложная зимняя погода.
Как передает Day.Az, из-за резкого похолодания и осадков городские улицы и тротуары покрылись льдом, что осложнило движение транспорта и пешеходов.
Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности пользоваться общественным транспортом и учитывать погодные условия при планировании поездок.
