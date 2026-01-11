Данию обвинили в провоцировании распада НАТО

Глава оппозиционной партии в Гренландии "Налерак" Пеле Броберг в интервью датскому телеканалу TV2 обвинил власти Дании в провоцировании распада Североатлантического альянса в связи с "паническим" желанием Копенгагена сохранить остров в составе королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По той или иной причине Дания вот-вот запустит распад НАТО, в панике желая сохранить Гренландию, однако Гренландия не хочет быть частью Дании", - сказал он.