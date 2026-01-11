Скончался известный американский композитор

Американский композитор Гай Мун, автор музыки к популярным анимационным сериалам, включая "Губка Боб Квадратные Штаны", скончался в возрасте 63 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Согласно отчету судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес и заявлению его семьи, Мун умер в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в материале.

Четырехкратный номинант на премию "Эмми" на протяжении всей своей карьеры много работал с телеканалом Nickelodeon. Он является автором музыки также для таких сериалов, как "Волшебные родители", "Шоу Аддамсов", "Дэнни-призрак" и "Большое шоу".

Его семья сообщила, что прощание с композитором состоится в день его рождения, 7 февраля, в Лос-Анджелесе, а позже в его родном штате Висконсин.