Определились чемпионы Азербайджана по борьбе - ФОТО
В Азербайджане завершился чемпионат страны по греко-римской и вольной борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день соревнований, прошедших в Бакинском Дворце спорта, были определены медалисты в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
В весе до 61 кг золотую медаль завоевал Нураддин Новрузов, серебро досталось Джейхуну Аллахвердиеву, а бронзовыми призерами стали Алиаббас Рзазаде и Фархад Гаджиев.
В категории до 70 кг победу одержал Кянан Гейбатов, второе место занял Рамик Гейбатов, третьими стали Омар Гульмамедов и Мирджавад Набиев.
В весе до 79 кг чемпионом стал Джабраил Гаджиев, серебряную медаль выиграл Фарид Джаббаров, бронзу завоевали Сахиб Дадашов и Рамиз Гасанов.
В категории до 92 кг победителем стал Али Цокаев, второе место занял Абубакр Абакаров, третьими финишировали Шамистан Ахундов и Тебриз Байрамов.
В супертяжелом весе до 125 кг золотую медаль выиграл Юсиф Дурсунов, серебро досталось Георгию Мешвилдишвили, бронзовые награды завоевали Мухамад Гантемиров и Хаял Ханмурадов.
