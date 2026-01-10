Трамп принял решение по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп делает Венесуэлу "снова богатой и безопасной".

Как передает Day.Az, об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной. Поздравляю и благодарю всех тех людей, кто делает это возможным!!!, - написал он.

3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

США и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп объявил о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он подчеркнул, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.