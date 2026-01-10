Смартфоны Samsung могут вырасти в цене в 2026 году

На выставке CES 2026 компания Samsung заявила о возможном подорожании смартфонов из-за сложной ситуации на рынке комплектующих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GSMArena.

Со-генеральный директор мобильного подразделения Тиэм Ро отметил, что отрасль сталкивается с "одной из самых жестких ценовых ситуаций за последние годы", что может привести к корректировке стоимости устройств. При этом Samsung рассматривает возможность заморозки цен на новую флагманскую серию Galaxy S26 в некоторых регионах, чтобы сохранить конкурентоспособность против Apple, которая в 2025 году вновь стала крупнейшим производителем смартфонов в мире.

Рост цен на память и другие компоненты, частично вызванный бумом искусственного интеллекта, затронул не только смартфоны, но и телевизоры, а также другую умную технику. Глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли подтвердил, что компания рассматривает "пересмотр цен" в соответствии с новой экономической реальностью.

Несмотря на рост себестоимости, Samsung планирует выпустить в 2026 году 400 млн новых устройств с поддержкой ИИ, включая смартфоны, телевизоры и бытовую технику, что позволит удвоить текущий парк ИИ-устройств под брендом Galaxy.