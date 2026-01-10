https://news.day.az/world/1808462.html

Этот российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Грабцево города Калуга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Росавиация. В ведомстве отметили, что ограничения действуют временно и связаны с текущей организацией воздушного движения.