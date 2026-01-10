Этот российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Грабцево города Калуга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве отметили, что ограничения действуют временно и связаны с текущей организацией воздушного движения.