Пользователи iPhone массово отказываются переходить на iOS 26

Всего около 15-16% активных iPhone в мире используют iOS 26 спустя несколько месяцев после ее выпуска. Распространение этой версии оказалось значительно медленнее по сравнению с предыдущими поколениями iOS. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании StatCounter сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации StatCounter, на долю iOS 26.1 приходится примерно 10,6% устройств, на iOS 26.2 - 4,6%, а на первоначальную iOS 26.0 - около 1,1%. При этом более 60% iPhone все еще работают под управлением iOS 18, что указывает на необычайно низкие темпы обновления.

Исторические данные подчеркивают аномальность ситуации: в январе 2025 года iOS 18 была установлена на 63% устройств, iOS 17 в тот же период - на 54%, а iOS 16 - более чем на 60%. Таким образом, текущий показатель адаптации iOS 26 составляет менее четверти от обычных значений для аналогичного периода.

Данные с сайта MacRumors также подтверждают тенденцию: если в начале января прошлого года 89,3% посетителей использовали iOS 18, то сейчас лишь 25,7% читателей обновились до iOS 26.

Эксперты связывают медленный переход с радикальным визуальным обновлением системы - введением дизайна Liquid Glass ("Жидкое стекло"), который заменяет традиционные непрозрачные элементы интерфейса полупрозрачными слоями и динамичными эффектами.

Дополнительным фактором стала политика Apple, которая продолжает выпускать важные обновления безопасности для более старых версий iOS, позволяя пользователям не спешить с переходом на новую систему без риска для защиты данных.