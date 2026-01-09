https://news.day.az/politics/1808434.html Германия приветствует отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению Министерство иностранных дел Германии высоко оценило отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице на платформе X поделился директор министерства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер. "Это уже вторая поставка за последний месяц.
Германия приветствует отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению
Министерство иностранных дел Германии высоко оценило отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице на платформе X поделился директор министерства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер. "Это уже вторая поставка за последний месяц. Обнадеживает видеть такие важные шаги, предпринимаемые для нормализации торговых отношений в регионе", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре