Германия приветствует отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Министерство иностранных дел Германии высоко оценило отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице на платформе X поделился директор министерства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер. "Это уже вторая поставка за последний месяц. Обнадеживает видеть такие важные шаги, предпринимаемые для нормализации торговых отношений в регионе", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов.